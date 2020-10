Real Sociedad goleia Huesca e ascende à liderança da LaLiga

Equipa de San Sebastian soma agora 14 pontos ao fim de sete jogos no campeonato. David Silva em grande plano com duas assistências para golo

A Real Sociedad bateu, este domingo, o Huesca por 4-1, com Mikel Oyarzabal e David Silva em destaque, o primeiro por ter marcado dois golos, e o segundo pelas duas assistências feitas neste encontro da I Liga espanhola.

Apesar do domínio dos bascos desde o início da partida, relativa à sétima jornada do campeonato espanhol, o primeiro golo só surgiu aos 35 minutos, com o avançado espanhol Oyarzabal a concretizar com sucesso uma grande penalidade.

Logo no arranque da segunda parte, Rafael Mir empatou o jogo, mas Oyarzabal voltou a marcar aos 54, devolvendo a vantagem à formação da casa. Depois, foi a vez de brilhar David Silva, com o ex-Manchester City a assistir Portu, aos 68, e Isak, aos 75, ficando o resultado fechado em 4-1.

Com a vitória, a equipa de San Sebastian ascende ao topo da classificação em Espanha, com 14 pontos em sete jogos, mas é uma liderança à condição, já que há vários emblemas com jogos em atraso, como é o caso do Real Madrid e do Granada, que estão no segundo e terceiro lugares, ambos com 13 pontos e apenas seis desafios disputados.

Já o Huesca (17.º), que teve o médio português Luisinho no banco de suplentes, ainda não ganhou no campeonato, contando com cinco empates e duas derrotas.

Nos outros jogos do dia, o Granada, com o português Rui Silva a titular na baliza, venceu o Getafe (9.º) por 1-0, o Cádiz (6.º) e o Villarreal (4.º) empataram a zero e o Alavés (15.º) venceu no terreno do Valladolid, último classificado, por 2-0, com Jota, jogador emprestado pelo Benfica, a não sair do banco de suplentes da equipa da casa.