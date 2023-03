Real Sociedad escorrega e pode perder o terceiro lugar da LaLiga

Real Sociedad e Cádiz abrem 24.ª ronda da La Liga com nulo no marcador.

A Real Sociedad empatou, esta sexta-feira, em casa com o Cádiz (0-0), com a formação basca a seguir no terceiro posto da Liga espanhola, mas em risco de ser ultrapassada pelo Atlético de Madrid nesta 24.ª jornada.

Apesar do domínio, a Real Sociedad não conseguiu marcar e, após o terceiro jogo seguido sem vencer, soma agora 44 pontos, enquanto o adversário é 14.º com 26.

O ​​​​​​​Barcelona, que recebe no domingo o Valência, dos portugueses Thierry Correia e André Almeida, segue na frente da La Liga, com 59 pontos, mais sete do que o Real Madrid, que se desloca ao terreno do Bétis, de William Carvalho, também no domingo.