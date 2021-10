Real Sociedad empata com Atlético e sobe provisoriamente ao topo de La Liga

Com a 10.ª jornada perto de terminar (sobra o Getafe-Celta de segunda-feira), já há várias equipas com um jogo em atraso, entre as quais Real Madrid, Sevilha e Atlético de Madrid.

A Real Sociedad impôs este domingo à noite um empate ao campeão Atlético de Madrid, 2-2, e isolou-se no comando da Liga espanhola, com mais um ponto do que o Real Madrid e do que o Sevilha.

Com a 10.ª jornada perto de terminar (sobra o Getafe-Celta de segunda-feira), já há várias equipas com um jogo em atraso, entre as quais Real Madrid, Sevilha e Atlético de Madrid, pelo que a liderança dos bascos não está decididamente estabilizada.

Numa frente de campeonato em que ainda impera o equilíbrio, a Real Sociedad tem 21 pontos, Real Madrid e Sevilha 20, Atlético Madrid, Bétis e Osasuna 18. O FC Barcelona, derrotado pelo Real Madrid no clássico de Camp Nou, caiu para nono, com 15 pontos.

João Félix foi titular na receção ao Real Sociedad e dele saiu o passe para o primeiro golo da sua equipa, marcado por Luis Suárez, aos 61 minutos, quando os 'colchoneros' eram dominados por 2-0. O empate 'salvador' foi de grande penalidade, aos 77, cobrado pelo avançado uruguaio.

Antes, tinham marcado para a equipa basca o norueguês Alexander Sorloth, aos sete minutos, e o sueco Alexander Isak, aos 48.

Mais cedo, o Real Madrid fora a Camp Nou vencer o FC Barcelona, por 2-1, num jogo em que a equipa catalã voltou a mostrar poucos argumentos.

Órfão de Lionel Messi e em processo de renovação, o FC Barcelona não teve capacidade para contrariar o Real Madrid, que mesmo sem fazer uma exibição brilhante, teve "serviços mínimos" para vencer o "velho" rival.

O central austríaco David Alaba fez o primeiro do Real, aos 32, e o segundo apareceu já nos descontos, aos 90+3, por Lucas Vasquez. Ainda houve tempo para o argentino Kun Aguero fazer o golo de honra, estreando-se a marcar com a camisola "blaugrana", aos 90+7.

O Sevilha foi vencedor do Levante por 5-3, no jogo disputado de manhã, num dia proveitoso para os clubes da cidade andaluza, já que o Bétis superou o Rayo Vallecano por 3-2.