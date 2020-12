Real Sociedad empata com o Alavés e falha "assalto" à liderança

A Real Sociedad empatou este domingo a zero no dérbi basco contra o Alavés, perdendo a oportunidade de se isolar provisoriamente na liderança da liga espanhola de futebol, enquanto o Bétis, de William Carvalho, voltou às vitórias.

A jogar fora de casa, a turma de San Sebastián dominou a partida referente à 12.ª jornada, mas, mesmo com mais uma unidade durante a última meia hora, após expulsão do ex-sportinguista Rodrigo Battaglia, não conseguiu conquistar os três pontos.

Assim, a Real Sociedad segue em segundo lugar com 25 pontos em 12 jogos, menos um ponto do que o líder Atlético Madrid, que tem menos duas partidas disputadas.

O Villarreal, que está no terceiro posto com 21 pontos, à frente do Real Madrid (20 pontos) também empatou hoje e sem golos, na receção ao Elche (10.º com 14 pontos), falhando a aproximação ao topo da tabela.

Já o Bétis, que vinha de três derrotas consecutivas no campeonato, foi ganhar ao terreno do Osasuna por 2-0, com ambos os golos apontados no segundo tempo, o primeiro por Borja Iglésias (76), e o segundo por Juan Miranda (90+1).

Com a vitória, a formação em que atua o internacional português William Carvalho, que jogou todo o encontro, deu um salto na classificação para o oitavo lugar com 15 pontos em 12 jogos, acima do Barcelona que tem 14 pontos.

Antes, no primeiro jogo do dia na La Liga, o Granada e o Huesca empataram a três bolas, depois de uma ponta final de jogo emocionante, que permitiu ao Granada, que jogava em casa, alcançar o empate com dois golos nos últimos dois minutos.

Aos 21, Mikel Rico fez o primeiro do jogo para o Huesca, com os anfitriões a igualarem aos 43, por Charris. No recomeço da segunda parte, Borja Garcia fez o 2-1 para o Huesca, aos 49, e o veterano avançado japonês Shinji Okazaki ampliou para 3-1 aos 82.

Mas o Granada ainda teve força para empatar a partida, com Molina e Sanchéz a marcarem aos 88 e 90 minutos, dando a sétima posição ao clube andaluz com 15 pontos em 11 jogos, enquanto o Huesca viu fugir-lhe a possibilidade de conquistar pela primeira vez uma vitória na presente edição do campeonato (soma oito empates e quatro derrotas) e continua último com oito pontos em 12 jornadas disputadas.

O guarda-redes Rui Silva e o defesa Domingos Duarte, internacionais portugueses, foram ambos titulares no Granada, enquanto Luisinho foi suplente não utilizado pelo Huesca.