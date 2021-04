Real Sociedad e Atlético de Bilbau não vão além do empate no duelo basco

Num jogo marcado pelo equilíbrio, as duas equipas só chegaram aos golos na ponta final do jogo.

A Real Sociedad e o Atlético de Bilbau empataram esta quarta-feira a um golo num duelo basco tradicionalmente de grande rivalidade, que encerrou a 29.ª jornada de La Liga.

Num jogo marcado pelo equilíbrio, as duas equipas só chegaram aos golos na ponta final do jogo, com o Atlético de Bilbau a marcar primeiro, aos 85 minutos, pelo avançado Asier Villalibre, e a Real Sociedad a restabelecer o empate aos 89', pelo dianteiro Roberto Lopez.

Com esta igualdade, a Real Sociedad recuperou o quinto lugar, com 46 pontos, os mesmos do sexto, o Bétis, e o Atlético de Bilbau é o 10.º classificado, com 36.

A tabela liderada pelo Atlético de Madrid, de João Félix, com 66 pontos, mais um apenas do que o Barcelona, e mais três do que o Real Madrid, que segue em terceiro à frente do Sevilha, que é quarto, com 58 (os quatro primeiros classificados acedem à Liga dos Campeões).