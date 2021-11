Real Sociedad bate Osasuna e recupera liderança isolada de La Liga

O Sevilha também não vacilou no fecho da jornada e venceu em casa do Bétis, por 2-0.

A Real Sociedad venceu este domingo por 2-0 em casa do Osasuna, para a 13.ª jornada da Liga espanhola, e recuperou a liderança isolada entregue provisoriamente desde sábado ao Real Madrid, que desceu a segundo.

Mikel Merino, aos 72 minutos, e o belga Adrian Januzaj, aos 82, de grande penalidade, marcaram os golos da Real Sociedad, que recuperou a primeira posição de La Liga, com 28 pontos, mais um do que Real Madrid (segundo) e Sevilha (terceiro).

O Sevilha também não vacilou no fecho da jornada e venceu em casa do Bétis, por 2-0, com o argentino ex-Sporting Marcos Acuña a abrir o marcador, aos 55 minutos, e Héctor Bellerín a aumentar, aos 81, com um golo na própria baliza.

O português William Carvalho saiu do banco do Betis ao intervalo, enquanto o compatriota Rui Silva não chegou a ser utilizado pelo treinador chileno Manuel Pellegrini, que, aos 45 minutos, viu a sua equipa ficar reduzida a 10 unidades, com a expulsão do argentino Guido Rodriguez.

O Sevilha recuperou a terceira posição, com os mesmos 27 pontos do Real Madrid (segundo), enquanto o Betis manteve a quinta posição, com os mesmos 21 pontos, mantendo a diferença de um para o Rayo Vallecano (sexto).

O Atlético de Madrid cedeu um empate a 3-3 em casa do Valência, numa partida em que esteve a vencer por 3-1 e em que sofreu dois golos nos descontos, mas manteve a quarta posição, porque Betis (quinto) e Rayo Vallecano (sexto) perderam.

Hugo Duro, de 21 anos, que saiu do banco do Valência aos 85 minutos, foi o "carrasco" do Atlético de Madrid ao marcar por duas vezes aos 90+2 e aos 90+6, este último na sequência de uma assistência, de bola parada, do português Gonçalo Guedes.

O Atlético de Madrid, com João Félix no banco, só foi lançado por Diego Simeone aos 87 minutos, esteve a vencer por 3-1, com golos do uruguaio Luis Suárez, aos 35 minutos, do francês Antoine Griezmann, aos 58, e do croata Sime Vrsaljko, aos 60. O montenegrino Stefan Savic fez o golo do Valência na própria baliza aos 50.

Com o empate cedido nos descontos, o Atlético de Madrid falhou a aproximação aos lugares de topo e manteve a quarta posição, com 23 pontos, agora a cinco do líder Real Sociedad.

O Valência segue na 10.ª posição, com 17 pontos, em igualdade pontual com o FC Barcelona, que ocupa o nono lugar, e o Espanyol (11.º).

O Villarreal regressou às vitórias na liga ao vencer por 1-0 na receção ao Getafe, do português Florentino Luís, que não saiu do banco, com um golo de Manu Trigueros, aos 10 minutos.

Com os três pontos conquistados, o Villarreal segue agora na 12.ª posição, com 15, afastando-se na zona de despromoção, enquanto o Getafe trocou de posição com o Levante na situação de lanterna-vermelha, ambos com seis pontos.