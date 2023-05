Real Sociedad aproxima-se da Liga dos Campeões

Após o triunfo, a Real Sociedad conta com 68 pontos, consolidando o quarto posto

A Real Sociedad ficou mais perto de garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, ao bater em casa o Almeria, com um golo solitário do japonês Takefusa Kubo, aos 45+4 minutos, num encontro da 36.ª jornada da La Liga em que os visitantes contaram com o médio português Samuel Costa a titular e com o atacante Dyego Sousa a ser lançado aos 57.

Após o triunfo, a Real Sociedad conta com 68 pontos, consolidando o quarto posto, enquanto o adversário é 15.º com 39 pontos.