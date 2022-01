Real Sociedad a perder gás na luta por um lugar de Champions

Empate sem golos frente ao Getafe, na ronda 22 do campeonato espanhol.

A Real Sociedad continua a perder gás na Liga espanhola de futebol e atrasou-se este domingo na luta por uma vaga na Liga dos Campeões, ao ceder um nulo (0-0) na receção ao Getafe, em jogo da 22.ª jornada.

O conjunto basco, que chegou a liderar o campeonato em outubro do ano passado, tem apenas uma vitória nos últimos oito jogos na prova e ocupa o quinto lugar, com 34 pontos, agora com menos dois do que o Atlético de Madrid, que está isolado no quarto, com 36, depois ter batido o Valência, no sábado (3-2).

De resto, a Real Sociedad poderá mesmo cair para o sexto posto, caso o FC Barcelona (32 pontos) vença hoje no terreno do Alavés, no fecho da ronda.

O Atlético Bilbau venceu por 1-0 o Rayo Vallecano, com um golo de Nico Serrano, aos 30 minutos, e subiu ao nono lugar, com 31 pontos, precisamente em igualdade com o conjunto de Vallecas, que contou com o português Bebé nos instantes finais do encontro.

No topo de La Liga continua o Real Madrid, que esteve perto de averbar a primeira derrota em casa na presente edição do campeonato, mas conseguiu empatar 2-2 diante do Elche, graças a um golo do brasileiro Éder Militão, aos 90+2 minutos.

A história do jogo poderia ter sido diferente caso Karim Benzema não tivesse falhado uma grande penalidade, que daria vantagem aos "merengues", aos 33 minutos, lance esse que acabou por ser capitalizado pelos visitantes, que se adiantaram por Lucas Boie, aos 42.

A "estupefação" no Santiago Bernabéu ganhou contornos ainda maiores quando Pere Milla dilatou o marcador, aos 76, só que o croata Luka Modric relançaria o encontro aos 82, na conversão de uma grande penalidade, antes de o antigo central do FC Porto fixar o resultado e evitar aquele que seria o primeiro desaire caseiro dos madridistas desde 30 de janeiro do ano passado.

Apesar da escorregadela, o Real Madrid segue isolado na liderança, com 50 pontos, mantendo os quatro de vantagem para o segundo, o Sevilha (46), que no sábado também cedeu um empate 2-2, na receção ao Celta de Vigo.

No primeiro jogo do dia, o Osasuna (11.º) voltou aos triunfos no campeonato, vencendo por 2-0 no terreno do Granada (14.º), sob o signo dos Garcia, David e Kike, que bateram o guarda-redes português Luís Maximiano aos 64 e 89 minutos, respetivamente.