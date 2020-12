Real regressou aos triunfos com preciosa ajuda do guarda-redes do Sevilha

Erro colossal de Bono deu a vitória ao Real Madrid.

O Real Madrid regressou este sábado aos triunfos na Liga espanhola, ao vencer em Sevilha, por 1-0, num jogo que ficou decidido por um inacreditável erro do guarda-redes da equipa da casa, na 12.º jornada.

Depois de três jogos sem vencer na prova, incluindo duas derrotas, os campeões espanhóis bem podem agradecer ao guardião marroquino Bono, que introduziu a bola na sua própria baliza, na tentativa de agarrar a num centro rasteiro, aos 55 minutos.

Foi o lance que marcou o encontro e que coloca Real Madrid, de Zidane, a respirar melhor, depois de também ter perdido com o Shakhtar Donetsk (2-0) na Liga dos Campeões, resultado que coloca os merengues em perigo de pela primeira vez serem eliminados na fase de grupos.

Com este resultado, a formação da capital espanhola igualou o Villarreal, com 20 pontos, no terceiro lugar, e ficou a quatro do líder Real Sociedad, que nesta ronda vai ao terreno do Alavés, de Tomás Tavares.

Por seu lado, o Sevilha, do antigo técnico do FC Porto Julen Lopetegui, que já tinha sido goleado pelo Chelsea (4-0) durante a semana, para a Champions, segue no quinto posto, com 16 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Levante, com o defesa português Rúben Vezo a tempo inteiro, recebeu e bateu o Getafe, por 3-0, e abandonou os lugares de despromoção. Foi a primeira vitória caseira da equipa da zona de Valência.