Real não vai ao mercado por causa da lesão de Militão: "Temos o Marvel"

Ancelotti lembrou que o clube tem soluções para fazer face ao problema físico sofrido pelo central brasileiro

Éder Militão, tal como Courtois, vai desfalcar o Real Madrid durante alguns meses da temporada que ainda agora começou. Operado, o brasileiro sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior esquerdo do joelho esquerdo. Os merengues não vão ao mercado, mesmo assim.

"Temos Rudiger, Nacho e Alaba. Marvel também faz parte do plantel", referiu o técnico italiano, antes do confronto com o Almería, da segunda jornada da liga espanhola, marcada para este sábado.

Marvel Antolín, defesa espanhol, de 20 anos, vai subir, assim, do Castilla para a equipa A do Real Madrid.