Real Madrid volta a pensar na "fórmula Alaba", agora aplicada a central do Chelsea

Antonio Rudiger termina contrato no final da época e é alvo dos "merengues".

O Real Madrid está de olho na situação de Antonio Rudiger, central alemão que termina contrato com o Chelsea no final da presente temporada e, de acordo com o diário As, poderá mesmo esperar pelo término da campanha para assegurar a aquisição do jogador... a custo zero.

A confirmar-se será, portanto, a reedição da chamada "fórmula Alaba", já usada pelos "merengues" para assegurarem o ex-Bayern, que rejeitou a oferta de renovação do emblema alemão para rumar ao Santiago Bernabéu sem encargos de transferência.

O Real, recorde-se, atravessa um processo de remodelação no sector defensivo. Neste defeso, perdeu Sergio Ramos para o PSG e Varante para o Manchester United. Como tal, o eixo deverá ficar entregue a Alaba e ao ex-FC Porto Éder Militão. No próximo verão, Rudiger poderá dilatar as opções...