Real Madrid viu Mbappé fugir, mas continua a pensar alto no mercado

Sul-coreano Son associado ao atual campeão europeu.

Falhada a contratação de Kylian Mbappé, que renovou até 2025 com o PSG, o Real Madrid continua com a fasquia alta no mercado e estará interessado em Son Heung-min. O jornal "Daily Mail" garante que o atual campeão europeu prepara uma investida pelo internacional sul-coreano, uma das estrelas do Tottenham e também da Premier League.

Son, de 29 anos, tem contrato com os spurs até 2025 e representa o Tottenham desde 2015/16. No futebol europeu regista ainda passagens por Bayer Leverkusen e Hamburgo, ambos da Alemanha.

A saída de Gareth Bale e as dúvidas em torno do futuro de Marco Asensio levam o emblema merengue a apressar ao reforço para setor atacante da equipa.