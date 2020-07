Real Madrid sagra-se campeão espanhol e o Barcelona até ajudou

Triunfo por 2-1 na receção ao Villarreal. Barcelona perdeu em casa (1-2) com o Osasuna . Contas fechadas após a penúltima jornada.

O Real Madrid conquistou esta quinta-feira o seu 34.º campeonato espanhol, ao receber e vencer o Villarreal por 2-1, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da prova. O francês Karim Benzema marcou os dois golos do emblema merengue.

Apesar dos quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona, à entrada para esta ronda, os merengues, que não se sagravam campeões desde 2016/17, não enjeitaram a hipótese de arrecadar já o troféu e adiantaram-se aos 29 minutos, por intermédio do internacional gaulês.

No segundo tempo, Benzema selou o bis na partida e anotou o 21.º golo no campeonato, aos 77 minutos, na marcação de uma grande penalidade, antes de Vicente Iborra reduzir para os visitantes, aos 84'.

Esta foi a 10.ª vitória consecutiva do Real Madrid, que regista um percurso 100% vitorioso desde a retoma da competição, perante um Villarreal que, apesar do desaire, segurou o quinto lugar.

A uma jornada do epílogo de'La Liga, o conjunto orientado por Zinedine Zidane passou a somar 86 pontos e aumentou para sete pontos a vantagem sobre o FC Barcelona, segundo classificado, que foi surpreendido em casa pelo Osasuna, ao perder por 2-1, numa partida na qual o internacional português Nélson Semedo foi titular nos catalães.

Em Camp Nou, José Arnáiz inaugurou o marcador, aos 15 minutos, mas Léo Messi empatou, aos 62, num livre direto executado de forma exímia. Mesmo reduzida a 10 elementos, por expulsão de Enric, aos 77 minutos, a formação de Pamplona conseguiu chegar ao triunfo, com um tento de Roberto Torres, aos 90+4'.

Na luta pelo terceiro lugar, o Atlético de Madrid, sem João Félix, lesionado, venceu o Getafe por 2-0, com tentos de Marcos Llorente, aos 54 minutos, e Thomas Lemar, aos 80, e tem agora mais dois pontos do que o Sevilha, quarto colocado, que cedeu um nulo (0-0) na receção à Real Sociedad.

De resto, com esta igualdade, os bascos subiram ao sexto posto, com mais um ponto do que o Getafe, numa luta europeia que se vai prolongar até à derradeira jornada e na qual estão ainda envolvidos Valência, oitavo, e Granada, nono, ambos com 53 pontos, que venceram os respetivos jogos.

Os valencianos, com os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes no 'onze', venceram por 1-0 o último e já despromovido Espanyol, graças ao golo de Kevin Gameiro, enquanto o Granada, com o guarda-redes Rui Silva de início e com Domingos Duarte e Gil Dias a entrarem no segundo tempo, venceu por 2-1 em casa do Maiorca, consumando a descida de divisão dos maiorquinos.

Já o Leganés continua na luta pela manutenção, depois de ter vencido por 2-0 no reduto do Athletic Bilbau. Embora ocupe o 18.º e antepenúltimo lugar, a formação madrilena, que na última ronda vai receber o Real Madrid, tem apenas menos um ponto do que o Celta Vigo, que perdeu por 3-2 na receção ao Levante, do central luso Rúben Vezo.

Nos restantes jogos da frenética jornada espanhola, o Eibar, que contou com Paulo Oliveira e Rafa Soares entre os titulares, superou o Valladolid por 2-1, ao passo que o Alavés carimbou a permanência com um triunfo por 2-1 na casa do Bétis.