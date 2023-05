Real Madrid vence sem Vinícius Jr e pressiona Atlético

O francês Karim Benzema, aos 31 minutos, na sequência de um lance de bola ao ar em que os rivais ficaram a olhar, inaugurou o marcador após fintar o guarda-redes.

O Real Madrid destronou hje provisoriamente o Atlético de Madrid do segundo lugar da Liga espanhola, após vencer, por 2-1, o Rayo Vallecano, horas antes de o rival visitar o Espanhol.

O Real Madrid soma agora 74 pontos, a 11 do novo campeão, o FC Barcelona, com 85, e mais dois do que os colchoneros, que visitam o penúltimo classificado, obrigado a ganhar.

O gaulês não teve no ataque a habitual companhia de Vinicius Júnior, na bancada ao lado do presidente do Real Madrid, mesmo depois de ter sido despenalizado após a expulsão em Valência, na sequência de incidentes relacionados com atos de racismo dos quais foi vítima e levaram o clube che a ser punido com o fecho parcial do estádio por cinco jogos.

Aos 84, o ex-benfiquista Raul de Tomas empatou, aproveitando espaço que lhe foi concedido na área, porém, aos 89, o brasileiro Rodrygo ainda devolveu a liderança aos merengues, finalizando um rendilhado ofensivo da equipa.