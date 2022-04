Real Madrid vence Osasuna e embala para o título em Espanha

Com a vitória sobre o nono classificado, que tem 44 pontos, o Real Madrid segue no topo da La Liga, com 78 pontos, mais 17 do que o Atlético Madrid, segundo classificado, que cedeu hoje pontos em casa.

O Real Madrid ganhou ao Osasuna (3-1), aproveitando o empate do Atlético de Madrid, horas antes, frente ao Granada, para se isolar ainda mais na liderança da Liga espanhola, ficando a quatro pontos do título.

O austríaco David Alaba adiantou,a os 12 minutos, os merengues, que jogavam fora nesta partida da 33.ª jornada, mas o Osasuna respondeu logo no minuto seguinte (13), por intermédio do croata Ante Budimir, e, em cima do intervalo (45), Marco Asensio colocou o Real Madrid novamente em vantagem.

No segundo tempo, a formação da casa tentou reagir, mas foi o Real Madrid que esteve sempre mais perto de voltar a marcar, algo que só veio a acontecer aos 90+6 minutos, por Lucas Vázquez, já depois de o 'matador' francês Benzema ter falhado duas grandes penalidades, aos 52 e aos 59.

Perante este cenário, o líder necessita de angariar apenas quatro pontos nas cinco rondas que faltam para o final do campeonato para conquistar o seu 35.º título de campeão espanhol.

Sem o lesionado João Félix, o Atlético de Madrid não foi além de um empate a zero com o Granada (18.º com 30 pontos), que contou com os portugueses Luis Maximiano e Domingos Duarte no 'onze' titular.

Apesar de terem mais iniciativa durante todo o encontro, os colchoneros não criaram muitas ocasiões para encontrar o caminho da baliza de Maximiano, ainda que tenham ficado muito perto da vitória, já aos 89 minutos, quando o remate de Matheus Cunha embateu no poste esquerdo, mas o 'nulo' manteve-se.

No outro jogo do dia em Espanha, o Getafe, com Florentino, jogador emprestado pelo Benfica, a titular, foi arrancar os três pontos (2-0) ao terreno do Celta de Vigo (que contou com Nolito e Franco Cervi, também com passado nas 'águias'), graças a um 'bis' de Borja Mayoral, aos 23 e aos 51 minutos.

Os comandados de Quique Flores, treinador que também passou pelo Benfica, estão no 14.º posto, com 35 pontos, enquanto o adversário é 11.º, com 39.