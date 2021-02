Real Madrid vence Getafe e fica a cinco pontos da liderança

Só na segunda parte é que os merengues conseguiram chegar aos golos,

O Real Madrid venceu na receção ao Getafe (2-0), em jogo em atraso da primeira jornada da Liga espanhola, e reduziu para cinco pontos, com mais dois jogos, a distância para o líder Atlético Madrid.

No entanto, só na segunda parte é que os merengues conseguiram chegar aos golos, o primeiro aos 60 minutos, pelo internacional francês Karim Benzema, após assistência do brasileiro Júnior Vinicius.

O segundo tento chegou sete minutos depois, pelo também gaulês Ferland Mendy, servido pelo brasileiro Marcelo, que regressou hoje à titularidade para o campeonato, ele que não entrava no "onze" desde 30 de dezembro, no empate a um golo em Elche.

Não obstante, o Real Madrid só depois do intervalo ter chegado aos golos, a sua vitória foi inequívoca, perante um Getafe que não fez em todo o jogo um remate enquadrado à baliza do guarda-redes "merengue", o belga Thibaut Courtois.

Com o golo que marcou hoje, Benzema segue no quinto posto dos melhores marcadores, com 11 golos, tabela liderada pelo avançado uruguaio Luis Suárez, do Atlético Madrid, com 16, seguido de Lionel Messi, do Barcelona, e Youssef En Nesyri, do Sevilha, ambos com 13, e de Gerard Moreno, do Villarreal, com 12.

Com este triunfo, o Real Madrid aproveitou o deslize do Atlético, de João Félix, na segunda-feira, em jogo da 22.ª jornada, um empate a dois golos em casa frente ao Celta de Vigo, para se aproximar da liderança ocupada pelo rival da capital.

O Atlético soma 51 pontos (20 jogos), seguido da equipa de Zinedine Zidane, com 46 (22), do Barcelona, com 43 (21), e do Sevilha, com 42 (21).