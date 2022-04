Real Madrid vence em Vigo com bis de Benzema

Karim Benzema voltou a ser o elemento de maior destaque no lado dos merengues

O Real Madrid foi ao reduto do Celta de Vigo vencer por 2-1, num encontro referente à jornada 30 da La Liga, com o internacional francês Karim Benzema a bisar.

Logo aos 19 minutos, o camisola nove da equipa orientada por Carlo Ancelotti abriu o marcador, através de uma grande penalidade. No segundo tempo, aos 53", o Celta chegou à igualdade, com um golo do ex-Benfica Nolito, após assistência de Javi Galán. Aos 69", já depois de ter desperdiçado um penálti à passagem do minuto 64, Benzema fez, novamente da marca dos 11 metros, o bis na conta pessoal, fechando o placard nos Balaídos.

O avançado de 34 anos apresenta números assombrosos na presente temporada, somando 39 golos e 14 assistências em 42 partidas disputadas.

Com este triunfo, o Real Madrid reforça a sua posição de líder da liga espanhola, agora com 69 pontos. Na próxima quarta-feira, dia 6, a formação da capital espanhola desloca-se a Londres para defrontar o Chelsea (que hoje foi humilhado pelo Brentford em Stamford Bridge, ao perder por 1-4), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.