Real Madrid vence "Clásico" ao Barcelona e chega à liderança

O Real Madrid venceu o clássico ao Barcelona, por 2-1, no estádio Alfredo Di Stéfano, em jogo referente à 30ª jornada da Liga espanhola.

O Real Madrid venceu o "El Clásico" com o Barcelona, este sábado, por 2-1, no estádio Alfredo Di Stéfano e alcançou a liderança da Liga espanhola. Os golos da vitória merengue foram marcados por Benzema e Kroos. Mingueza marcou para a equipa catalã.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 66 pontos e ocupa a dianteira da classificação com a mesma pontuação do Atlético de Madrid, que jogará este domingo em Sevilha frente ao Bétis. O Barcelona caiu para o 3º posto e manteve-se com os mesmos 65 pontos.

O primeiro golo do Real Madrid veio aos 14' com um cruzamento de Lucas Vázquez para Karim Benzema finalizar de calcanhar e marcar o seu 19.º golo na Liga. Aos 28', Kroos bateu livre, a bola desviou em Dest e foi para o fundo da baliza. O Barcelona diminuiu na segunda etapa, aos 60', com Mingueza após cruzamento de Alba.