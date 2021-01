Real Madrid vence Celta de Vigo e é líder provisório

O Real Madrid venceu e ultrapassou provisoriamente o Atlético de Madrid no topo da classificação.

O Real Madrid somou a sua 11.ª vitória na Liga espanhola, com o triunfo deste sábado sobre o Celta, por 2-0, e ultrapassa provisoriamente o rival Atlético no topo da classificação.

Com 17 jornadas na competição, os merengues somam agora 36 pontos, mais um do que os colchoneros, que, no entanto, têm três jogos a menos cumpridos - podem retomar a liderança isolada na La Liga já domingo, com a visita ao Alavés.

No estádio Alfredo di Stefano, a equipa da casa teve pouca réplica e ao intervalo já vencia por 1-0, com um golo de Lucas Vázquez aos seis minutos, a passe de Asensio.

Lucas Vázquez foi decididamente o homem do jogo, pelo intenso trabalho ofensivo, premiado com o golo e ainda com a assistência para o 2-0, que foi concretizado por Asensio aos 53, numa inversão de papéis do primeiro.

Muito sólido no plano defensivo, O Real esteve sempre perigoso no ataque, com Benzema e Modric em bom plano, mas esta noite a ficarem em branco.

A Real Sociedad é distante terceira no campeonato, com 29 pontos, e a quarto, com 29 também, subiu o Villareal, ao vencer em casa o Levante por 2-1, no primeiro jogo do ano, e ao beneficiar do empate do Sevilha.

O submarino amarelo esteve a vencer por 2-0, com golos de Fer Nino, aos 19 minutos, e Gerard Moreno, aos 54, mas o Levante, sem Rúben Vezo, que teve teste positivo ao novo coronavírus, ainda reduziu por Sérgio León, aos 73.

Quanto ao Sevilha, não foi feliz no dérbi da cidade e empatou com 1-1 com o Bétis, em jogo muito afetado com baixas no plantel, por lesão ou testes positivos ao novo coronavírus.

Suso marcou primeiro para o Sevilha, aos 48, mas, pouco depois, Canales empatou, de grande penalidade, para o Bétis, após falta de Diego Carlos, aos 53.

O empate relega o Sevilha, que tem 27 pontos, para o quinto lugar, posição em que ainda pode ser ultrapassado no domingo pelo Barcelona, que tem 25 e que visita o Huesca.

No outro jogo de hoje, o Valladolid, com Jota na equipa, venceu por 1-0 na visita a Getafe - o golo foi do israelita Shon Weissman, aos 37 minutos.