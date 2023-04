Real Madrid vence Celta, de Carvalhal, e reforça vice-liderança da LaLiga

Marco Asensio e Éder Militão marcaram os golos da vitória merengue.

O Real Madrid venceu este sábado por 2-0 na receção ao Celta de Vigo, orientado por Carlos Carvalhal e que teve Gonçalo Paciência a suplente utilizado, reforçando a vice-liderança da LaLiga, em jogo da 30.ª jornada.

Marco Asensio abriu o marcador aos 42 minutos, com o ex-FC Porto Éder Militão a aumentar a vantagem merengue na segunda parte (48'), que se manteve até final.

Com a vitória, o Real Madrid passou a somar 65 pontos no segundo lugar do campeonato espanhol, menos oito do que o líder Barcelona (73), que recebe no domingo (15h15) o Atlético de Madrid, terceiro classificado com 60. Já o Celta de Vigo segue na 12.ª posição da tabela, com 36.