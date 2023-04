Real Madrid vence Cádiz e fica provisoriamente a 10 pontos do Barcelona

Regresso às vitórias do conjunto madrileno.

O Real Madrid venceu este sábado por 2-0 em casa do Cádiz, para a 29.ª jornada da LaLiga, e encurtou, provisoriamente, para 10 pontos a diferença para o líder Barcelona, que no domingo defronta o Getafe.

O nulo no Estádio Nuevo Mirandilla persistiu até aos 72 minutos, altura em que Nacho furou a resistência do Cádiz e fez o 1-0 para o Real Madrid, que viria a aumentar a vantagem logo a seguir para 2-0 por Marco Asensio, aos 76.

O Real Madrid, que regressou aos triunfos no campeonato após uma derrota em casa na última jornada com o Villarreal (3-2), passa a somar 62 pontos na segunda posição, a 10 do Barcelona, enquanto o Cádiz é 15.º, com 31.