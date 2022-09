Real Madrid vence Atlético num dérbi manchado por cânticos racistas a Vinícius

Merengues bateram os colchoneros por 2-1. Adeptos dos rojiblancos entoaram cânticos racistas para Vinícius Jr.

O Real Madrid foi a casa do Atlético de Madrid, este domingo, vencer por 2-1, e lidera a LaLiga com 18 pontos em seis jornadas. Os colchoneros somam dez no mesmo número de jogos.

Rodrygo, aos 18 minutos, e Fede Valverde, aos 36', marcaram para os merengues, e Mario Hermoso reduziu aos 83'.

O duelo ficou ainda manchado por cânticos racistas por parte dos adeptos do Atlético dirigidos ao avançado Vinícius Júnior, ainda nas imediações do estádio. "És um macaco", cantaram os rojiblancos.

Nota para a titularidade do português João Félix, que foi substituído aos 62 minutos.

O Barcelona é o segundo classificado do campeonato espanhol, com 16 pontos, seguido do Bétis, com 15.

Veja os golos: