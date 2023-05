Real Madrid vence, apesar das poupanças, e sobe ao segundo lugar

Triunfo merengue por 1-0 frente ao Getafe.

Um golo de Marco Asensio, já com Toni Kroos, Modric e Vinicius Júnior em campo, deu este sábado a vitória ao Real Madrid, que subiu ao segundo lugar da Liga espanhola de futebol.

Em jogo da 34.ª jornada, com o Barcelona a uma vitória do título, os merengues aproveitaram para poupar alguns jogadores, já de olho na difícil segunda mão da Liga dos Campeões, na quarta-feira, em casa do Manchester City.

Com a eliminatória da Champions empatada a 1-1, o treinador Carlo Ancelotti optou hoje por não ter Benzema, David Alaba ou Rodrygo - além de Carvajal, castigado - e apenas na segunda parte fez entrar Kroos, Modric e "Vini".

Diante de um adversário a fazer contas na fuga à zona de descida, o Real Madrid sofreu para vencer, com o golo a sair dos pés de Asensio, num forte remate ainda de fora da área, aos 70 minutos.

A vitória permitiu a subida ao segundo lugar, com 71 pontos, mais dois do que o Atlético Madrid, que visita no domingo o já despromovido Elche (20.º), enquanto o Barcelona joga fora o dérbi da Catalunha, no qual se pode sagrar campeão.

Já o Getafe, que teve Domingos Duarte no banco, sai do estádio Santiago Bernabéu ainda em risco, em 18.º e antepenúltimo, com 34 pontos, e a poder ver os mais diretos adversário na fuga à despromoção, que têm um jogo em atraso, distanciarem-se.

A equipa tem 34 pontos, mais três do que o Espanhol (19.º), que recebe o Barcelona, com os mesmos do Valência (17.º) e menos um do que o Valladolid (16.º), ambos com menos um jogo, enquanto o Cádis é 15.º, com os mesmos jogos e mais um ponto.

Ainda na jornada, a Real Sociedad esteve hoje a vencer por 2-0 e permitiu o empate do Girona, tudo na primeira parte.

A equipa segue no quarto lugar da La Liga, a última posição de acesso à Liga dos Campeões, mas agora a menor distância, de cinco pontos, para o Villarreal (quinto), que recebeu e goleou o Athletic Bilbau (5-1).

A derrota deixa a formação de Bilbau na mesma, no oitavo lugar, e o Girona, com o empate, no sétimo, mas ambos à mercê de Rayo Vallecano, que visita na segunda-feira o Bétis, e, em caso de triunfo, pode subir à zona europeia.

Também o Osasuna, que recebeu e venceu o Almería (3-1), equipa dois pontos acima da zona de despromoção, aproveitou para se aproximar dos lugares europeus, estando a um ponto do sétimo posto do Girona.