Real Madrid vê Haaland mais perto: perceba os motivos

Jornal As adianta que a possível mudança do norueguês para Espanha é, por esta altura, uma hipótese real.

Sempre na baila no que toca aos principais - e milionários - rumores de mercado, o Real Madrid acredita que o objetivo de contratar Erling Haaland é algo que vai ganhando contornos cada vez mais mais definidos.

De acordo com o diário As, "os astros estão a alinhar-se" a favor do emblema "merengue" e uma conjugação de factores permite antever a possível mudança do goleador do Dortmund para a capital espanhola.

Em cima da mesa, segundo a publicação do país vizinho, está a vontade do jogador, que dá primazia ao Real na hora de escolher - Barcelona e Manchester City também estão na corrida -, a boa relação entre os clubes e o interesse de Mino Raiola, agente de Haaland, em estabelecer uma boa relação negocial com o clube liderado por Florentino Pérez.

Como se não bastasse, no caso de se mudar mesmo para Madrid, Haaland teria a oportunidade de fazer dupla com o compatriota e amigo Martin Odegaard, atualmente cedido ao Arsenal. Há, no entanto, outras variantes a ter em conta: o Dortmund não vai abrir mão com facilidade do seu principal ativo e qualquer negociação terá sempre por base um valor deveras elevado: o As aponta a 150 milhões pela transferência mais um estratosférico acordo salarial de 120 milhões de euros, distribuídos por seis temporadas.