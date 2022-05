Real Madrid vai ter uma vaga na baliza e em Espanha apontam um alvo

Lunin quer sair para somar minutos e a imprensa espanhola identifica uma possível solução no mercado.

David Ospina, experiente guarda-redes colombiano de 33 anos, é esta terça-feira apontado como alvo do Real Madrid para a temporada 2022/23. Segundo informa o jornal "Marca", o guardião, que termina contrato com o Nápoles no final da corrente época, é visto com bons olhos pelo clube merengue para colmatar a provável saída de Andriy Lunin, jovem ucraniano que está na sombra de Courtois e pretende somar minutos de jogo.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, conhece bem Ospina, com quem trabalhou no Nápoles, onde o "cafetero" cumpre a quarta temporada. Regista ainda passagens por Arsenal e Nice no futebol europeu.

Em Madrid, acrescentaria mais um elevada dose de experiência na baliza, onde Courtois se mantém como titular indiscutível.