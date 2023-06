Real Madrid vai mudar de capitão pelo terceiro ano seguido: eis os candidatos

Marcelo recebeu a braçadeira de Sergio Ramos em 2021 e, um ano depois, foi Benzema a ficar o estatuto do brasileiro. Nacho, Modric, Carvajal e Kroos são os mais sérios candidatos

O Real Madrid vai mudar de capitão de equipa pelo terceiro ano consecutivo. Os merengues têm dito adeus a muitas figuras e Karim Benzema é só o último caso.

Como lembra o AS, esta é a terceira mudança de líder consecutiva, depois de Marcelo ter ficado com o lugar de Ramos, em 2021, e de Benzema ter ocupado o estatuto do brasileiro, no último verão.

Há, segundo o mesmo jornal, quatro candidatos ao lugar: Carvajal, Nacho, Modric e Kroos. O central deve ficar com o lugar se o critério for quem está há mais tempo no clube, pois a estreia com a primeira equipa dos merengues aconteceu já em 2010/2011, sob as ordens de José Mourinho.