Real Madrid vai homenagear Vinícius no Bernabéu no minuto 20

Número da camisola do jovem avançado brasileiro será o minuto da homenagem

O Real Madrid vai homenagear Vinícius Jr. no próximo encontro no Santiago Bernabéu, contra o Rayo Vallecano, ao minuto 20 de jogo, o número da sua camisola.

Os merengues estão a preparar várias iniciativas, tais como uma tarja gigante contra o racismo e a sua defesa pública pelo clube. Depois, no minuto 20, o estádio entoará o seu nome e frases contra a intolerância.

Vinícius estará no estádio, mas não no relvado, já que foi expulso no jogo com o Valência.