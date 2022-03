Real Madrid vai doar um milhões de euros para deslocados da guerra

O donativo tem como destino a Cruz Vermelha, o Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o ​​​​​​​Cesal em Madrid, organização de ajuda humanitária, as Missões salesianas e o Epicenter for children.

O Real Madrid vai doar um milhão de euros com o objetivo de "atenuar as necessidades da população deslocada da Ucrânia" em consequência da invasão russa do país, informou esta quarta-feira a fundação do clube espanhol.

O donativo tem como destino a Cruz Vermelha, o Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o Cesal em Madrid, organização de ajuda humanitária, as Missões salesianas e o Epicenter for children.

Além do donativo, o clube distribuiu também 13.000 peças de roupa, de material desportivo e recreativo para os centros da Cruz Vermelha e Cesal de Madrid, na ajuda que têm prestado para o acolhimento de refugiados em Espanha.

O clube mantém na sua página oficial um canal para doação direta, destinado a todos os afetados com a guerra na Ucrânia.