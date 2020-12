Real Madrid tropeça na visita ao Elche e distancia-se do Atlético de Madrid

Merengues desperdiçaram uma vantagem dada por Luka Modric e interromperam uma série de cinco vitórias seguidas. Turma de Zidane está agora a dois pontos dos colchoneros no topo da classificação

A equipa do Real Madrid foi, esta quarta-feira, travado na visita ao reduto da formação do Elche, ao empatar a um golo, resultado que permite o Atlético de Madrid isolar-se na liderança da Liga espanhola, no decurso da 16.ª jornada da competição.

Com o igualdade consentida, a formação de Zidane soma agora 33 pontos, no segundo lugar, enquanto os rivais colchoneros, que horas antes venceram o Getafe, por 1-0, têm 35 pontos somados. Os merengues têm ainda mais dois jogos que os colchoneros.

A confirmar a natural supremacia do Real Madrid, o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo surgiu, aos 13 minutos, em zona frontal da área a "estoirar" à trave. O ferro voltou a ser protagonista aos 20 minutos, após remate de Asensio, porém, o croata Luka Modric foi mais rápido a reagir e, de cabeça, inaugurou o marcador.

O Elche surgiu com atitude mais ousada no segundo tempo e aproveitou um erro individual do defesa Dani Carvajal, que cometeu um penálti escusado ao agarrar um adversário na área. Fidel, encarregado do castigo máximo, converteu com sucesso e empatou o jogo, aos 52 minutos, definindo o resultado final.

Volvidos apenas nove minutos, o argentino Lucas Boye, a passe de Rigone, atirou ao ferro, numa etapa complementar mais complicada para a equipa de Zinedine Zidane, que contou com o contributo de Eden Hazard um mês depois, também por culpa do guarda-redes Edgar Badia.

Desta forma, o Real Madrid interrompeu uma série de cinco vitórias consecutivas na La Liga, iniciada na 12.ª jornada, ante o Sevilha, enquanto o Elche, atual 15.º classificado do campeonato espanhol, somou o nono jogo sem triunfar na competição.