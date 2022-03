Real Madrid triunfa em Maiorca e está cada vez mais perto do título

Karim Benzema voltou a ser decisivo para a formação da capital espanhola.

O Real Madrid foi ao terreno do Maiorca vencer por 3-0, no jogo que encerrou a jornada 28 da liga espanhola, com os três golos da equipa merengue a serem apontados no segundo tempo.

Aos 55 minutos, após uma recuperação de bola de Fede Valverde na saída em construção do conjunto maiorquino, Karim Benzema assistiu Vinícius Júnior e o internacional brasileiro abriu a contagem, com um remate de pé esquerdo. Aos 76, de grande penalidade, foi o próprio Benzema a fazer o segundo tento blanco na partida e, seis minutos depois, o jogador francês fechou o placard, chegando aos 22 golos na conta pessoal nesta edição da La Liga, depois de assistido por Marcelo.

Com esta vitória, o líder Real Madrid alcança os 66 pontos e distancia-se do segundo classificado Sevilha, que nesta ronda empatou a uma bola no reduto do Rayo Vallecano e que se encontra com 56.