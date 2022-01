Real Madrid terá cinco indisponíveis e negocia adiamento na Taça do Rei

Jogadores estarão ao serviço das respetivas seleções.

O Real Madrid apurou-se na quinta-feira para os quartos de final da Taça do Rei, ao vencer o Elche, por 2-1, no prolongamento. No entanto, na próxima eliminatória, agendada para 2 de fevereiro, o emblema merengue não poderá contar com Casemiro, Éder Militão, Vinicius Júnior, Rodrygo (Brasil) e Valverde (Uruguai), que estarão ao serviço das respetivas seleções.

Tendo em conta esse facto, e de acordo com o jornal "As", o Real estará em negociações com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para um possível adiamento da partida, de modo a combater as referidas e importantes ausências.

Ainda segundo o diário desportivo espanhol, caso a resposta da RFEF seja negativa, a seguinte tentativa será pedir que liberte Casemiro, Militão, Vinicius e Rodrygo, uma vez que o Brasil já está garantiu o apuramento para o Mundial'2022. Já o caso de Valverde parece bastante mais complicado, visto que o Uruguai ainda não o conseguiu, sendo os jogos frente a Paraguai e Venezuela, por isso, decisivos.