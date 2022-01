Real Madrid tem plano para conseguir "próximo Kroos" a custo zero

Youri Tielemans, médio do Leicester, está nos planos do Real Madrid para vir a substituir Toni Kroos. O belga termina o contrato no verão do próximo ano e o plano merengue passa por convencer o jogador a não renovar com os foxes e a ingressar no Santiago Bernabéu a custo zero

A imprensa espanhola avança que Youri Tielemans, médio de 24 anos do Leicester City, é o jogador referenciado pelo Real Madrid para ser o "próximo Toni Kroos" em 2023, quando o contrato com os foxes expira e o internacional alemão atinge os 33 anos.

Carlo Ancelotti, técnico do Real, segundo a informação veinculada, conhece Tielemans dos tempos na Premier League e considera ser o médio mais próximo das caraterísticas de Kroos, que já disse publicamente que não planeia jogar até uma idade avançada.

O plano merengue passa assim por convencer Tielemans a não renovar contrato com o Leicester, de forma a ficar um jogador livre e ingressar a custo zero no Real no verão de 2023, altura em que Kroos conta com 33 anos.

Tielemans, internacional belga por 47 vezes, atravessa a quarta época ao serviço dos foxes. Esta temporada, o saldo atual do belga são seis golos e três assistências em 23 jogos disputados.