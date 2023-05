Real Madrid só considera contratação de Mbappé numa condição

Continuam os rumores em torno de uma possível mudança do internacional francês para Espanha

A novela em torno de uma possível transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid parece ainda não ter terminado e, pelo contrário, tem novos episódios praticamente todos os dias.

Pois bem, na quarta-feira a Imprensa desportiva espanhola noticiava que o francês não estaria interessado em ativar a cláusula de renovação com o PSG até 2025 (prevista quando acertou, em 2022, a renovação até 2024), o que poderia criar cenários complexos para o clube parisiense: ou obrigação de venda já neste verão ou, até, saída a custo zero no final de 2023/24. Isto deixaria o Real Madrid a esfregar as mãos.

Esta quinta-feira, o jornal "AS" escreve que o emblema merengue não estará disposto a pagar "nem um cêntimo" pelo internacional francês, pelo que apenas considerará a contratação numa condição: a custo zero, no final da próxima temporada. Portanto, a ideia será esperar e, por fim, carregar no acelerador.