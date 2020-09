Real Madrid sem a mão de Jorge Mendes ao cabo de 13 anos e quase 500 milhões em transferências

Saída de James Rodríguez para o Everton deixou um vazio insólito na ligação de mais de uma década entre o poderoso empresário português e o clube espanhol. Cristiano Ronaldo foi a mais cara das transferências negociadas.

Pela primeira vez, desde 2007, não há jogadores representados por Jorge Mendes no plantel Real Madrid (Espanha). Com a saída de James Rodríguez para os ingleses do Everton, não sobrou qualquer atleta ligado ao empresário de Cristiano Ronaldo, entre outros dos melhores futebolistas do mundo.

O diário desportivo espanhol Marca fez as contas, na edição deste sábado, e concluiu que, nos últimos 13 anos, nove transferências envolveram 484 milhões de euros. A primeira delas foi a do central Pepe (30 milhões de euros. Seguiram-se Garay (€10M), Cristiano Ronaldo (€96M), José Mourinho (€8M), Di María (€36) e Ricardo Carvalho (€8M), Fábio Coentrão (€30M), Fabinho e James Rodríguez (€80M).