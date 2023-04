Real Madrid responde à derrota no El Clásico com goleada

Karim Benzema completou hat-trick num espaço de sete minutos.

Após a derrota no El Clásico com o Barcelona (1-2) na ronda anterior, o Real Madrid regressou este domingo aos triunfos na LaLiga, esmagando por 6-0 na receção ao Valladolid, em jogo da 27.ª jornada.

Rodrygo abriu o marcador aos 22 minutos, com Karim Benzema a ter assumido de seguida o protagonismo da partida ao apontar um hat-trick num espaço de sete minutos (29', 32' e 36').

Na segunda parte, Marco Asensio (73') e Lucas Vázquez (90+2') fixaram os números finais da vitória do Real Madrid, que passou a somar 59 pontos na vice-liderança da LaLiga, menos 12 do que líder Barcelona (71), que venceu no sábado por 4-0 frente ao Elche.

Já o Valladolid segue na 16.ª posição do campeonato, com um ponto de vantagem sobre a zona de despromoção (28).