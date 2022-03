Real Madrid resfria interesse em avançado de apenas 15 anos do Palmeiras

As qualidades e o potencial do brasileiro são valorizados pelos dirigentes da formação madrilena

O Real Madrid estagnou o entusiasmo em contratar Endrick. Pelo menos, para já. O jovem jogador do Palmeiras agrada aos merengues, mas não é visto como uma prioridade. Neste momento, o clube da capital espanhola pretende adquirir Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund, para a próxima época e, no plano desportivo, o conjunto blanco está focado no "El Clásico" do próximo domingo, dia 20, frente ao Barcelona no Santiago Bernabéu, bem como nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Apesar da cláusula de Endrick rondar os 17 milhões de euros, o montante final nunca ficaria abaixo dos 25. Se somarmos todos os bónus inerentes a esta operação, o valor subiria para perto dos 45, quantia que foi desembolsada por Vinícius Júnior e Rodrygo.

Em Espanha, o Barcelona também adora as características do avançado, mas os problemas financeiros com que se depara por estes dias não permitem abordagens milionárias por alguém que ainda é uma incógnita.

Já em Inglaterra, o Chelsea começa a movimentar-se, ainda que de forma tímida, por Endrick, mas a situação delicada que o atual campeão europeu e mundial atravessa parece fazer ruir qualquer esperança.

Por fim, em França, surge o PSG. Porém, devido à catástrofe europeia, precisamente aos pés do Real Madrid, os parisienses estão agora empenhados em ressuscitar o projeto que leve à conquista da tão ambicionada primeira Liga dos Campeões do emblema da capital francesa.