Real Madrid renova com Fede Valverde e impõe cláusula milionária

O Real Madrid oficializou a renovação de Fede Valverde esta terça-feira por mais seis temporadas, até 2027.

Uma das principais joias do Real Madrid, o médio Fede Valverde, teve esta terça-feira oficializada a renovação contratual até 30 de junho de 2027. Estima-se que a cláusula para a rescisão contratual do internacional uruguaio esteja agora cifrada em aproximadamente mil milhões de euros, de acordo com a imprensa internacional.

O jogador de 23 anos está na quarta época pela equipa merengue, onde chegou em janeiro de 2016, oriundo do Peñarol. Fez 36 jogos pela equipa B do Real Madrid e logo depois foi emprestado por um ano ao Deportivo. O retorno à equipa principal do Real aconteceu no verão de 2018, de onde não mais saiu.

Fede Valverde soma 104 jogos pelo Real Madrid e marcou cinco golos. Na seleção uruguaia, ele tem 29 jogos, incluindo a participação no último Mundial da Rússia, em 2018.