Real Madrid reage à acusação de corrupção ao Barcelona pelo MP espanhol

O Barcelona, vários seus ex-dirigentes e o ex-responsável da arbitragem José Negreira foram na sexta-feira indiciados por corrupção, abuso de confiança e registos comerciais falsos, num caso de pagamentos avultados ao antigo árbitro de futebol.

O Ministério Público apresentou uma denúncia formal no Tribunal de Instrução número 1 de Barcelona contra o clube, enquanto pessoa jurídica, bem como contra os seus antigos presidentes, nomeadamente Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell.

"O Barcelona atingiu e manteve um acordo verbal estritamente confidencial com o denunciado Enríquez Negreira, com vista a que, na qualidade de vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros (CTA) e em troca de dinheiro, ele levasse a cabo ações que favorecessem o Barcelona em termos de decisões tomadas por árbitros em jogos realizados pelo clube, influenciando dessa forma o resultado das competições", pode ler-se na queixa apresentada pelo Ministério Público, de acordo com o jornal El Mundo.

O Real Madrid reagiu este sábado pela primeira vez ao escândalo em torno do grande rival, anunciando uma reunião diretiva para domingo, com vista à discussão de medidas a tomar em relação ao assunto.

"Dada a seriedade das acusações feitas pelo Ministério contra o Barcelona e dois dos seus presidentes, devido a suspeitas fundamentadas de corrupção e às relações com quem era o vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros, José Enríquez Negreira, o presidente convocou com urgência o quadro da direção para amanhã, domingo, 12 de março, às 12h00, para decidir ações que o Real Madrid considere apropriadas em relação a esta matéria", pode ler-se no comunicado publicado pelo clube.

O caso Negreira surge na sequência de investigações que o Ministério Público de Barcelona iniciou há cerca de um ano e que dão conta de que o antigo responsável da arbitragem espanhola recebeu, através de uma empresa, quase sete milhões de euros por suposta assessoria, verbal, ao clube, entre 2001 e 2018.