Real Madrid quer preparar futuro: dupla de avançados da seleção sub-19 a chegar

Loren Zúñiga, do Málaga, e Noel López, do Deportivo, negociados pelo clube merengue

Loren Zúñiga e Noel López são dois nomes que ainda passam por desconhecidos para o observador mais superficial do futebol espanhol. O Real Madrid, como um dos grandes do país, já prepara o futuro e a contratação de dois avançados que fazem parte de La Roja sub-19.

Loren Zúñiga, do Málaga, é o titular desse mesmo escalão. Com contrato até 2024, de acordo com o AS, o Real Madrid quer garantir já o jogador e afastar o interesse de emblemas como o Dortmund ou a Juventus.

López, também avançado dos sub-19, termina contrato com o Deportivo já no próximo ano. O Atlético de Madrid, rival do Real, está interessado, segundo o mesmo diário AS, tal como outro emblema estrangeiro.

Caso aterrem no Santiago Bernabéu este verão, os dois jogadores seguiriam, ainda assim, primeiro para o Real Madrid Castilla, equipa secundária dos merengues, orientada pela lenda do clube Raúl González.