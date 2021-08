"Real Madrid? Quando dei a notícia aos meus pais, começaram a chorar"

Fede Valverde renovou contrato com o Real Madrid

Internacional uruguaio renovou contrato com o Real Madrid e recordou o momento em que chegou ao emblema merengue.

Fede Valverde, médio uruguaio de 23 anos, renovou com o Real Madrid até 2027 e, em declarações aos meios oficiais do clube merengue, recordou o momento em que chegou aos "blancos" e a emocionante reação dos pais.

"Não consigo explicar o momento em que o Real Madrid me chamou, porque é algo que nunca se está à espera. Estava a jogar na seleção e, de repente, dão-me essa notícia. Quando a comuniquei aos meus pais, eles começaram a chorar. Foi um momento muito bonito e eu estava como se de um sonho se tratasse. Não caía em mim que o melhor clube do mundo estava a perguntar por mim e, obviamente, não demorei a responder. Aproveitei a oportunidade e dar alegrias à minha família", começou por dizer, antes de abordar a renovação e os objetivos que pretende atingir no Real.

"Estou muito feliz e orgulhoso. Estou muito feliz pelos meus pais, pela minha mulher e pelo meu filho, porque lutam comigo. É um grande passo para mim e para a minha família, porque podemos desfrutar de cada momento. É um sonho cumprir jogos, anos, e, oxalá, que seja com títulos do Real Madrid. Não tenho limites. Trato sempre de desfrutar, dar tudo dentro e fora de campo. Quero ser um exemplo para muitos meninos e para muita gente, continuar a crescer e tentar ganhar tudo com esta equipa", concluiu.