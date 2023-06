Real Madrid procura espaço para encaixar Arda Guler

Criativo do Fenerbahçe é apreciado no emblema merengue

O Real Madrid, juntamente com o Milan, estão na corrida por Arda Guler, prodígio de 18 anos do Fenerbahçe.

O jovem jogador de cariz ofensivo é muito apreciado no clube merengue e o seu preço (tem cláusula de rescisão de 17,5 milhões de euros) é acessível e considerado uma oportunidade, assegura a Marca. No entanto, o Real Madrid não sabe ainda como encaixar o jogador no imediato, sendo que duvida que este aceite papel secundário, rodar noutro clube ou jogar na equipa B, o Castilla, que subiu à segunda divisão espanhola.

Refira-se que além da cláusula, hoje fala-se na intenção do pai e agente do jogador de receber uma comissão de transferência de 20 milhões de euros.