Real Madrid pretende fazer proposta final para Rudiger em janeiro

Rudiger está em final de contrato com o Chelsea

Defesa de 28 anos encerra o contrato com o Chelsea a 30 de junho de 2022, podendo negociar com outras equipas a partir de janeiro.

Antonio Rudiger acaba contrato com o Chelsea em 2022 e há grandes clubes à espreita, uns mais bem posicionados para levar o defesa do que outros. Entre aqueles que parecem estar cada vez mais próximos do internacional alemão está o Real Madrid.

De acordo com o jornal Marca, a equipa espanhola está mais determinada a contratar o jogador de 28 anos. Trata-se da prioridade para o clube, que pretende fazer uma proposta final para Rudiger em janeiro.

A cada dia que passa sem renovar com o Chelsea, o defesa-central alemão aproxima-se do Santiago Bernabéu. A equipa inglesa, por sua vez, ainda tem 20 dias para obter a assinatura do alemão.

Sabe-se que a Juventus, o Manchester City, o Tottenham e o PSG são, para já, são outros destinos apontados ao defesa alemão. Além de Rudiger, encerram o contrato a 30 de junho e podem negociar com outras equipas os defesas Christensen e Thiago Silva. Dos três, a prioridade de Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, seria Rudiger.