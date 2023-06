Real Madrid prestes a acertar alternativa na baliza para Courtois

De acordo com o jornal Marca, o Real Madrid encontra-se a acertar a contratação do guarda-redes David Soria, do Getafe, que servirá como um suplente de Thibaut Courtois, uma vez que o clube conta com a saída do ucraniano Andriy Lunin.

A meio de uma autêntica revolução no plantel, que já se iniciou com as saídas de Marco Asensio, Mariano Díaz, Eden Hazard e Karim Benzema, o Real Madrid também trabalha nas entradas e, nesse sentido, o jornal Marca avança esta sexta-feira uma contratação iminente no Santiago Bernabéu.

Com o gigante merengue a contar com a saída do guarda-redes ucraniano Andriy Lunin, habitual suplente de Thibaut Courtois, a alternativa encontrada será o espanhol David Soria, do Getafe, com tem contrato até 2026, ainda que a respetiva renovação não tenha sido anunciada oficialmente.

Dessa forma e após ter já ter acertado termos com o guarda-redes, de 30 anos, o Real só precisa de fechar negócio com Getafe, o que poderá acontecer hoje, uma vez que ambos os clubes estão reunidos.

A confirmar-se, vai tratar-se de um regresso de Soria ao Real Madrid, já que cumpriu parte da formação no clube, entre 2006 e 2012. Na presente época, o guardião disputou 39 jogos pelo 15.º classificado da LaLiga.