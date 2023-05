Real Madrid prepara verão atribulado com quatro reforços na mira

Com Jude Bellingham e Gabri Veiga a serem alvos para a renovação no meio campo, os merengues procuram assegurar alternativas Karim Benzema e Dani Carvajal.

Com a temporada a aproximar-se do final, o Real Madrid já tem definidas as metas do próximo mercado de verão, com quatro objetivos em mente, segundo o jornal espanhol AS.

Dois deles passam por uma renovação no meio campo, tendo em conta as idades de Luka Modrid (37 anos) e Toni Kroos (33), que terão ambos a continuidade assegurada até 2024, faltando apenas que a renovação do croata, que expira contrato no final da época, seja anunciada.

Nesse sentido, Jude Bellingham (Dortmund) e Gabri Veiga, pérola do Celta de Vigo, orientado por Carlos Carvalhal, serão as opções favoritas no Santiago Bernabéu, ainda que ambas as suas contratações se prevejam muito complicadas.

Apesar de o médio inglês já ter dado o "sim" aos merengues, a mesma fonte assegura que o Real Madrid não vai contratá-lo a qualquer custo, estando pronto para abandonar a corrida caso os alemães exijam um valor superior a 100 ou 120 milhões de euros.

Já o médio espanhol tem uma cláusula de rescisão fixada em 40 milhões de euros, mas os madrilenos não são os únicos tubarões interessados, enfrentando a concorrência do Liverpool, Manchester United, Manchester City, Bayern e Barcelona.

No ataque, o Real Madrid procura encontrar alternativas a curto prazo para Karim Benzema, tendo definido Dusan Vlahovic (Juventus) e Harry Kane (Tottenham) como possíveis opções, com um eventual ataque a Erling Haaland e/ou um reacendimento do "namoro" com Kylian Mbappé no horizonte de 2024.

Por fim, a lateral direita. Com base numa vontade de aumentar a concorrência entre Dani Carvajal e Lucas Vásquez, os "blancos" têm apontado o nome de Reece James, do Chelsea, mas o defesa inglês renovou recentemente o contrato até 2028, também não se prevendo como uma compra barata.

São assim muitos os milhões que o Real Madrid está a preparar para os próximos meses, procurando uma renovação dos setores mais envelhecidos do plantel.

Leia também Vídeos Jogadoras hospitalizadas após explosão e incêndio no autocarro O autocarro que levava a equipa de futebol brasileira Polivalente rumo ao aeroporto de Brasilia incendiou-se no trajeto. Houve várias jogadoras que passaram mal sobretudo com o stresse e a ansiedade, acabando duas delas hospitalizadas. [Vídeo Globoesporte]