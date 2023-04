Real Madrid prepara trunfo por Jude Bellingham

Brahim Díaz pode ser utilizado pelos merengues, que estão interessados no inglês, mas que não querem cometer loucuras

O Real Madrid vai preparando uma oferta que possa convencer o Dortmund e Jude Bellingham. O médio inglês continua a ser uma prioridade no Santiago Bernabéu.

De acordo com a Cadena SER, os merengues têm já um trunfo na manga para baixar o valor pedido pelo Dortmund, que rondará os 150 milhões de euros. O Real Madrid estuda, assim, colocar Brahim Díaz no pacote.

O internacional espanhol está a terminar o empréstimo de duas temporadas ao Milan. O futuro é uma incógnita, apesar de se saber que os rossoneri querem a permanência do jogador, importante no esquema de Pioli.

Com o Liverpool fora da corrida, como o próprio Jurgen Klopp admitiu, o Manchester City é o principal concorrente do Real Madrid pelo médio que é figura no Dortmund.