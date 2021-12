Real Madrid prepara proposta por um dos mais apetecíveis alvos do momento

Rudiger está em final de contrato e o salário exigido tem travado a renovação com o Chelsea.

Antonio Rudiger é um dos jogadores mais cobiçados do mercado de transferências, ou não fica disponível para negociar de forma livre com qualquer clube no início de 2022. O central alemão está em final de contrato com o Chelsea e, sem qualquer fumo branco no que toca a uma possível renovação, ganha cada vez mais contornos a possibilidade de mudar de ares.

Rudiger faz manchete na versão online do jornal As na manhã desta segunda-feira. Segundo a publicação, o Real Madrid irá avançar com uma proposta ao jogador de 28 anos, ainda que os valores exigidos sejam mencionados como o principal obstáculo. Segundo a informação, Rudiger pretende 12 milhões de euros limpos por temporada.

Ainda assim, é explicado que o Chelsea não atira a toalha ao chão e ainda trabalha para manter uma peça importante num setor que tem Azpilicueta, Thiago Silva e Christensen igualmente em final de contrato. A última oferta para o alemão foi de 8,5 milhões, ainda distante do pretendido.

Com passagens por Estugarda e Roma, fixou-se como um titular do Chelsea e esta época esteve, até ao momento, em 24 jogos, com dois golos marcados.