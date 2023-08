Real Madrid prepara proposta por Mbappé: confira o valor

Continuidade do craque em Paris continua incerta

Mbappé já foi reintegrado no plantel do PSG e até já marcou na Liga francesa, mas a continuidade do craque em Paris continua incerta. Segundo o jornal "Bild", o Real Madrid está a preparar uma oferta de 120 milhões de euros para apresentar ao campeão francês nos últimos dias do mercado de transferências, longe dos mais de 200 milhões exigidos pelo PSG mas tentadores dada a situação contratual do jogador, que pode sair a custo no zero no próximo ano depois se ter recusado a renovar.

No último fim de semana, diante do Toulouse, Mbappé foi suplente utilizado e marcou o golo que valeu o empate (1-1) mas, segundo o "L"Équipe", o ambiente entre o jogador e a direção não melhorou. A publicação garantiu que antes do encontro, Mbappé e o presidente Nasser Al-Khelaifi tiveram uma discussão, com o último a garantir que o francês não jogaria mais pelo PSG. Apesar da troca de argumentos, o jogador foi convocado por Luis Enrique e entrou na segunda parte, marcando de grande penalidade.