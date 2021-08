Real Madrid prepara proposta milionária por Mbappé

De acordo com a rádio espanhola Cadena SER, o Real Madrid vai oferecer 120 milhões de euros pelo francês do PSG.

O efeito Messi? Os principais rumores do mercado de transferências estão a girar em torno do futuro de Kylian Mbappé, avançado do PSG. Esta quinta-feira, o jornal italiano Gazzetta dello Sport afirmou que o francês vai anunciar publicamente sua decisão sobre onde jogará no próximo ano na segunda-feira.

Também hoje a Cadena SER avança com uma possível proposta do Real Madrid pelo internacional francês. De acordo com os espanhóis, uma proposta de cerca de 120 milhões de euros ao PSG está a ser preparada.

Seria a mesma política que foi usada para assinar Hazard em 2019, um ano antes de seu contrato com o Chelsea terminar. O belga custou 100 milhões de euros. Mbappé tem mais um ano de contrato, até 2022, mas o PSG não parece estar disposto a vendê-lo neste verão.