Real Madrid precisa de pelo menos 852 milhões para ter Mbappé e Haaland

Entre custo estimado para a contratação e vencimentos durante seis anos de contrato a verba necessária é estrondosa, mas as receitas e dividendos desportivos relacionados prometem

O Real Madrid tem em mente as contratações de Mbappé (PSG) e Haaland (Dortmund) para construir uma equipa ganhadora e poderosa ofensivamente durante os próximos anos, mas a previsão de despesa necessária para cumprir esse sonho é assustadora. Isto, claro, sem entrar ainda na equação as possíveis receitas derivadas em merchandising e os dividendos desportivos em conquistas de mais títulos. A soma prevista para ter os dois atacantes com um contrato de seis anos ascende aos 852 milhões de euros, segundo o jornal espanhol AS.

Considerando que as contratações podem custar 150 milhões cada um, neste capítulo a conta chega aos 300 milhões. Na vertente dos salários é que os números disparam: serão precisos 92 milhões por ano. Um contrato de seis anos com Mbappé rondará os 432 milhões (72 brutos por ano) e com Haaland os 120 milhões (20 por ano).

Estas contas são feitas mediante os números que o PSG quer apresentar ao avançado francês para renovar (o mesmo que aufere Neymar) e o que emblemas ingleses oferecem a Haaland.

É um sonho com valores assustadores, mas que pode render...