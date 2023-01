Real Madrid perde e pode voltar a ver o Barcelona na liderança isolada

Derrota por 2-1 na casa do Villarreal, com os três golos do jogo a serem marcados nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Duas grandes penalidades, uma para cada lado

O Real Madrid, um dos líderes em Espanha, voltou a perder, dois meses depois. Os merengues sucumbiram na deslocação ao terreno do Villarreal, por 2-1.

Os três golos foram marcados nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Pino abriu o marcador, Benzema empatou de penálti e Moreno restabeleceu a vantagem na marca dos onze metros.

Leia também Seleção The Athletic: Roberto Martínez chega a acordo para assumir comando de Portugal De acordo com o jornal The Athletic, o antigo selecionador da Bélgica tem um acordo verbal para suceder a Fernando Santos no comando da Seleção Nacional.

Com este resultado, os merengues podem voltar a deixar fugir o Barcelona na liderança isolada da liga espanhola. As duas equipas entraram para a jornada 16 com os mesmos 38 pontos.